Ravenna. Raffica di multe in zona Speyer. Sanzionate due persone che facevano pipì all’aria aperta

Sono numerose le infrazioni al Codice della Strada e al Decoro Urbano, rilevate dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Antiabusivismo Commerciale, in collaborazione con l’Ufficio Centro Storico, nell’attività di vigilanza dell’area del giardino Speyer di Ravenna, grazie ai controlli effettuati la scorsa settimana.

In particolare, gli agenti hanno multato due persone che, in due diverse occasioni, sono state notate mentre orinavano all’aperto: uno davanti al muro del Liceo Dante Alighieri, l’altro dietro ad un cespuglio dei giardinetti. Per entrambi è scattata una multa molto salata, di oltre 3300 euro, per Atti contrari alla pubblica decenza e con conseguente ordine di allontanamento ai fini del DASPO urbano. Tre persone invece sono state sanzionate per non aver rispettato l’Ordinanza comunale antivetro, in vigore fino alla fine ottobre 2020 nella zona della stazione.

I controlli degli agenti hanno interessato anche gli automobilisti indisciplinati: un’autovettura che circolava sul marciapiede di viale Pallavicini e 4 automobilisti che transitavano in senso vietato lungo viale Pallavicini. Multe da 50 euro a due persone che viaggiavano in due sul monopattino e a dei ragazzi minorenni in hoverboard senza casco.

Nell’ambito del Servizio sono state identificate 27 persone, controllate 22 autovetture e sono state comminate una 30ina di sanzioni per il mancato rispetto del Codice della Strada: per divieto di sosta, violazione della segnaletica stradale e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.