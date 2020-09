Referendum per il taglio dei parlamentari: alle 23 di domenica aveva votato il 44,59% in provincia di Ravenna

Malgrado la discreta giornata di fine estate e l’apparente scarso interesse dei cittadini per la battaglia referendaria, non sono stati pochi gli elettori della provincia di Ravenna che sono andati a votare ieri domenica 20 settembre per dire Sì o No al taglio dei parlamentari. Alle ore 23 aveva votato il 44,59% degli aventi diritto. Oggi si vota ancora fino alle 15. La percentuale di voto più alta ieri è stata toccata a Faenza, dove ha votato il 56,90% degli aventi diritto (qui si votata anche per le comunali). La percentuale più bassa è stata toccata a Cervia e Casola Valsenio con il 36,56%. A Ravenna ha votato il 42% della platea elettorale, a Lugo il 45,05%.