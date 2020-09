Vince il Referendum con un’alta affluenza e vince il Sì al taglio dei parlamentari

Vittoria del Referendum e vittoria del Sì al Referendum. La prima vittoria è determinata dall’affluenza abbastanza alta al voto, malgrado il Covid e malgrado una campagna elettorale piuttosto fiacca. I cittadini hanno votato in tanti e questo è un fatto democratico importante. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai (delle ore 15) il Sì è tra il 60 e il 64% delle preferenze, il No tra il 36 e il 40%. Si tratta pur sempre di un exit poll con un certo margine di errore, ma la forbice è talmente grande che un ribaltamento dell’esito appare del tutto improbabile.

Il secondo exit poll con una copertura del 100% allarga ancora la forbice fra il Sì e il No: Sì fra il 62 e il 66%, No fra il 34 e il 38%. L’ultima proiezione sui voti validi delle ore 16:10 parla di un Sì al 67,8% e di un No assestato al 32,2%.

In provincia di Ravenna al Referendum ha votato il 58,79% degli aventi diritto. Ricordiamo che il Referendum confermativo non ha bisogno di quorum, è comunque valido. E in ogni caso il quorum della metà più uno degli elettori in questa occasione è stato raggiunto perché in Italia ha votato pare circa il 55% degli aventi diritto (il dato non è ancora ufficiale).