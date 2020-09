A Ravenna un solo nuovo caso positivo, con sintomi. In Regione sono 56

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 22 SETTEMBRE 2020 – Si registrano 56 nuovi casi positivi (ieri erano 116), di cui 20 asintomatici, da screening regionali e attività di contact tracing. Sono stati effettuati quasi 9.800 mila tamponi. L’età media dei nuovi positivi è di 43 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.511 casi di positività.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 56 nuovi casi, 26 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 26 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 7 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 5. Su 20 nuovi asintomatici, 8 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 grazie agli screening sierologici.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (14) e Reggio Emilia (13).

A Bologna e provincia sono 14 i nuovi casi positivi: 11 riguardano focolai già noti di origine familiare, 3 sono sporadici. Sul totale, 3 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 sono rientri dall’estero (Venezuela), 2 da altre regioni (Veneto e Sardegna), mentre 7 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi.

A Reggio Emilia e provincia sono 13 i nuovi casi: 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti in ambito familiare, 1 è stato diagnosticato al rientro dall’estero (Spagna), 2 casi sono sporadici di cui 1 riconducibile a una scuola, 1 da tampone effettuato in un laboratorio privato, 2 riconducibili a focolai lavorativi e 2 importati da altre regioni (Lazio e Lombardia).

I DECESSI – Si registra un decesso a Piacenza. I CASI ATTIVI– I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 4.633 (15 in più di quelli registrati ieri). I RICOVERI – I pazienti in terapia intensiva sono 22 (-1 rispetto a ieri), e i ricoverati negli altri reparti Covid 185 (+18) . LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.426 (2 in meno rispetto a ieri). I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.400 (+39 rispetto a ieri). I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.974 a Piacenza (+7, di cui 5 sintomatici), 4197 a Parma (+4, di cui 3 sintomatici), 5.717 a Reggio Emilia (+13, di cui 10 sintomatici), 4.824 a Modena (+1, sintomatico), 6.129 a Bologna (+14, di cui 8 sintomatici), 553 a Imola (nessun nuovo caso), 1.400 a Ferrara (+5, di cui 3 sintomatici), 1.747 a Ravenna (+1, sintomatico), 1.315 a Forlì (+8, di cui 3 sintomatici), 1.102a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici), 2.553 a Rimini (nessun nuovo caso). L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi 22 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna si è registrato 1 caso: il paziente, di sesso maschile, ha lievi sintomi compatibili con l’isolamento domiciliare ed è stato individuato come contatto di casi già noti, in ambito famigliare.

non risultano comunicati decessi, bensì 19 guarigioni complete e 5 guarigioni cliniche per le quali saranno effettuati tamponi di negativizzazione. A le persone completamente guarite ammontavano a 1.213 (71 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 392 (1 in più rispetto al 14 settembre); di questi pazienti 22 sono ricoverati e 370 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 255 asintomatici e 115 con sintomi compatibili con tale regime. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.747, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

75 residenti fuori provincia Ravenna

735 Ravenna

298 Faenza

139 Cervia

121 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

62 Bagnacavallo

43 Castelbolognese

10 Conselice

22 Massa Lombarda

15 Sant’Agata sul Santerno

33 Cotignola

14 Riolo Terme

26 Fusignano

18 Solarolo

20 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara