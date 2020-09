Faenza, Massimo Isola Sindaco. Tutti i risultati e gli eletti

Massimo Isola è il nuovo Sindaco di Faenza. L’esponente del centrosinistra vince al primo turno con il 60% dei consensi. Dei 45.825 elettori chiamati a votare per le elezioni comunali nei 57 seggi faentini, ha votato il 69,24% del corpo elettorale. Nel 2015 l’affluenza al primo turno delle comunali fu quasi del 58,96%: l’affluenza è aumentata del 10%.

Da segnalare nel voto in particolare il risultato del PD (34%) che quasi doppia la Lega (18,7%) e conquista 9 seggi. Ottimo il risultato di Faenza Cresce (terza lista più votata con il 7,4%) e di Faenza Coraggiosa (al 7,1%). Male il Movimento 5 Stelle che ottiene un misero 4,5% e un seggio. Male anche Italia Viva che nell’ex feudo renziano ottiene un modesto 3,8% e un seggio. Nel centrodestra discreto il risultato di Fratelli d’Italia (7,4%), male invece la lista del candidato Paolo Cavina che ottiene appena il 4,4% e un seggio.

Il neo eletto sindaco Massimo Isola ha già dato appuntamento a tutti i suoi sostenitori per questa sera 22 settembre in Piazza del Popolo a Faenza dalle 20.30 per la festa.

IL RISULTATO FINALE DEI 4 CANDIDATI SINDACO

MASSIMO ISOLA: 59,53%

PAOLO CAVINA: 38,24%

ROBERTO GENTILINI: 1,19%

PAOLO VIGLIANTI: 1,04%

IL RISULTATO DELLE LISTE IN ORDINE DECRESCENTE

Pd: 10.029 voti

Lega: 5.517 voti

Faenza Cresce: 2.185 voti

Fratelli d’Italia: 2.170 voti

Faenza Coraggiosa: 2.134 voti

Movimento 5 Stelle: 1.317 voti

Insieme per Cambiare: 1.314 voti

Per Faenza: 1.238 voti

Italia Viva: 1.139 voti

Faenza Contemporanea: 565 voti

Europa Verde: 511 voti

Rinnovare Faenza: 397 voti

Il Popolo della Famiglia: 360 voti

Potere al Popolo!: 360 voti

Rifondazione Comunista + Partito Comunista: 316 voti

GLI ELETTI A PALAZZO MANFREDI

CENTRO SINISTRA + M5S = 15 seggi (più il Sindaco)

Massimo Isola Sindaco.

PARTITO DEMOCRATICO: 9 eletti. 1 Niccolò Bosi. 2 Maria Luisa Martinez. 3 Nicolò Benedetti. 4 Simona Ballardini. 5 Luciano Biolchini. 6 Giulia Bassani. 7 Gionata Amadei. 8 Virginia Silvagni. 9 Roberto Matatia.

FAENZA CRESCE: 2 eletti. 1 Luca Cavallari. 2 Riccardo Cappelli.

FAENZA CORAGGIOSA: 2 eletti. 1 Luca Ortolani. 2 Ilaria Visani.

MOVIMENTO 5 STELLE: 1 eletto: Massimo Bosi.

ITALIA VIVA: 1 eletto: Alessio Grillini.

CENTRO DESTRA = 9 seggi

Paolo Cavina (candidato sindaco).

LEGA: 5 eletti. 1 Gabriele Padovani. 2 Andrea Liverani. 3 Giorgia Maiardi. 4 Roberta Conti. 5 Alvise Albonetti.

FRATELLI D’ITALIA 1 eletto. Stefano Bertozzi.

INSIEME PER CAMBIARE: 1 eletto. Massimiliano Penazzi.

PER FAENZA: 1 eletto: Massimo Zoli

