La grandine si abbatte sulla Bassa Romagna

Come segnala Condifesa Ravenna sulla propria pagina, questo pomeriggio sulla Bassa Romagna si è abbattuta “anche grandine di medie dimensioni durante il passaggio di un fronte perturbato”, come si può vedere nelle foto, scattate dalle campagne tra Cotignola e Barbiano. Le piogge, aggiunge Condifesa, sono state particolarmente intense su tutto il settore occidentale della Romagna.

Per le previsioni meteo, Condifesa specifica: “tanta instabilità sull’Italia attualmente con nuvole che stanno generando piovaschi sparsi in queste ore sul territorio romagnolo. I piovaschi continueranno fino a notte poi domani, giovedì e venerdì ancora variabile e nuvole pomeridiane. Per il fine settimana ci aspetta un fronte freddo molto ampio attualmente sul nord Europa. Quel fronte freddo transiterà sul nord Italia portando piogge sabato ed in particolare un generale e sensibile calo delle temperature. Il passaggio ci porterà quindi fuori dal periodo dell’estate settembrina fino a lunedì quando le temperature torneranno gradualmente a salire ma su valori comunque medi del periodo. L’alta pressione delle settimane scorse ha ormai lasciato il passo all’ingresso di correnti atlantiche ed all’inizio del vero e proprio autunno”