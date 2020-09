Tre studenti positivi in due scuole del ravennate: previsti tamponi ai compagni

Con una nota delle 17, 30 di oggi, martedì 22 settembre, l’Ausl aggiorna in merito alla situazione delle positività Covid riscontrate in questi giorni in alcune scuole del ravennate: “A seguito di attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Ravenna, è emersa la positività a Covid-19 di tre giovani: due frequentano due classi di una scuola media inferiore, l’altro frequenta un istituto di scuola media superiore della provincia di Ravenna. Il personale ha effettuato tutte le verifiche del caso sulle due situazioni ed ha valutato, in entrambe, che non si ravvisino situazioni riconducibili a contatti stretti in ambito scolastico, ne tra gli alunni ne tra questi ed il personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo”. (L’Ausl non ha fornito i nomi delle scuole, n.d.r.).