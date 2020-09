Finisce con l’auto in un cantiere stradale e arresta la corsa contro un escavatore: 68enne ferita a Bagnacavallo

Nella serata di ieri, martedì 22 settembre, lungo la strada San Vitale a Bagnacavallo una 68enne alla guida della sua Fiat Panda è finita in un cantiere stradale restando incastrata in uno scavo del terreno asfaltato. Pare che la donna, che viaggiava in direzione Ravenna, dopo aver sfondato la recinzione del cantiere sia finita dentro lo scavo terminando la sua corsa contro un escavatore lì parcheggiato. Subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica, la 68enne è stata portata all’ospedale di Ravenna con ferite di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per aiutare nei soccorsi e la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi del caso.

Foto 3 di 3