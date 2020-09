Lugo. Chiedono denaro per l’assistenza agli anziani durante l’emergenza Covid. E’ una truffa

Un cittadino ha segnalato di aver ricevuto, nella mattinata odierna, la telefonata di una persona che chiedeva un’offerta per l’assistenza agli anziani che il Comune di Lugo avrebbe messo in atto nel corso dell’emergenza per il Covid-19.

Il Comune di Lugo comunica di non aver mai contattato i cittadini a questo scopo, né chiede denaro telefonicamente. Si tratta dunque di una truffa e si invitano i cittadini a non dare alcuna somma a chi si presenta a casa o telefona con questa motivazione.

Per segnalare questi episodi, chiamare tempestivamente il 112 o il numero verde della Polizia Locale della Bassa Romagna 800 072 525.