Massimo Isola: “cara Faenza, con questa firma accetto la carica di primo cittadino”

“Cara Faenza, con questa firma accetto la carica di primo cittadino. Che emozione! Pochi tratti d’inchiostro che segnano un nuovo inizio per la nostra città. Ne approfitto per complimentarmi con tutti i candidati eletti che prenderanno posto tra i 24 banchi del nostro Consiglio comunale. Ora rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro per Faenza, non per altro!” Così Massimo Isola sulla sua pagina Facebook un’ora fa.