Mercoledì 23 settembre giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, sia in pianura che sui rilievi, dove è prevista anche pioggia. Dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile. E’ quanto indica il sito arpae.it per la giornata di oggi.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 25 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 31 (pianura) e 43 km/h (costa).

Il mare sarà poco mosso al mattino, dal pomeriggio mare calmo sotto costa mosso al largo.