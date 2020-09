S’infila in un cortile e ruba una borsa, ma i Carabinieri lo beccano: 20enne in arresto a Castel Bolognese

I Carabinieri di Faenza hanno arrestato un 20enne rumeno residente nel lughese, che si era introdotto nel cortile di un’abitazione di Castel Bolognese e aveva rubato una borsa – dal cestino di una bici – con all’interno bancomat, cellulare e portafoglio della proprietaria con dentro diversi soldi. Il ragazzo, quando è stato fermato dalla pattuglia, aveva già buttato la borsa, ma aveva con sé un coltello. Il 20enne è stato arrestato per furto in abitazione aggravato e collocato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto in tarda mattinata. L’arresto è stato convalidato e l’avvocato ha chiesto i termini a difesa. Il ladro è stato ricollocato agli arresti domiciliari.