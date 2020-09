La giornata di giovedì 24 settembre sarà caratterizzata al mattino da cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sui rilievi è prevista nuvolosità variabile. E’ quanto riporta Arpae.it per la giornata di oggi.

Nel pomeriggio in pianura vi sarà una generale tendenza ad aumento della nuvolosità, così come sui rilievi. Dalla sera in pianura nuvolosità variabile e sui rilievi possibili piogge e temporali.

Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 17 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 26 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 33 (pianura) e 47 km/h (costa).

Mare poco mosso al mattino, nel pomeriggio mare con tendenza ad aumento del moto ondoso. Dalla sera mare mosso.