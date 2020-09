Germano reale avvistato in centro a Russi

Il 24 settembre 2020 in centro a Russi è stato avvistato un esemplare di germano reale femmina, probabilmente smarritosi dal vicino fiume Lamone o da una proprietà locale. A postare la foto sul gruppo Facebook sei di Russi se la russiana Elisa Pirazzoli. Non è un accadimento di tutti i giorni per le vie del centro nel comune di Russi.