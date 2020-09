Visita del Nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna all’ANC

Questo pomeriggio, il colonnello Marco De Donno, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha visitato la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in via Gradenigo 12, dov’erano ad accoglierlo il Presidente e Coordinatore Provinciale delle A.N.C. S. Tenente Isidoro Mimmi e una quarantina di soci.

Il Presidente Mimmi, ha presentato l’ANC al Comandante, evidenziando la collaborazione con le istituzioni locali e con le altre associazioni combattentistiche e d’Arma e spiegando il ruolo e le attività del gruppo di 64 volontari impegnati quotidianamente in servizi di prossimità: ascolto dei cittadini, osservazione e segnalazione e vigilanza davanti ad alcune scuole. Il Presidente Mimmi ha aggiunto come lo stretto ed indissolubile legame tra carabinieri in servizio e in congedo sia un valore aggiunto per la gente, un legame che si instaura nel corso degli anni con la fiducia che continua con i servizi che oggi i Carabinieri in congedo svolgono. Molte volte, proprio per lo stretto legame instaurato, la gente si confida con il carabiniere in congedo, che può diventare così una fonte di informazione privilegiata.

Il Colonnello De Donnno, ha espresso il suo plauso per le attività di volontariato costantemente svolte, in particolare davanti alle scuole e nel sociale, fornendo un contributo importantissimo per la comunità ravennate.