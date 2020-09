A Ravenna 9 positivi, 5 con sintomi, ma anche 20 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 25 SETTEMBRE 2020 – Oggi si registrano 122 nuovi casi positivi (ieri erano 99), di cui 62 asintomatici, da screening regionali e attività di contact tracing. Sono stati effettuati oltre 10 mila tamponi (1,2 tamponi positivi circa ogni 100). L’età media dei nuovi positivi oggi è di 38 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.833 casi di positività.

Dei 122 nuovi casi, 58 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 62sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 22i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 4. Su 62 nuovi asintomatici, 30 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 26 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 grazie agli screening pre-ricovero, 1 individuato tramite test sierologico e 1 di cui non è ancora noto l’ambito della diagnosi.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Parma (27), Bologna (38), Piacenza (16), Reggio Emilia (14), Modena (10).

A Parma e provincia sono 27 i nuovi positivi: 16 rilevati nell’ambito di attività di contact tracing, 4 rilevati per presenza di sintomi, 2 di rientro dall’estero (uno dal Brasile, l’altro dal Marocco), 1 di rientro dalla Sardegna, 2 rilevati nell’ambito di test per categorie professionali e 2 per test effettuati in pre-ricovero. A Bologna, su 26 nuovi positivi, 17 riguardano focolai già noti di origine familiare o per frequenza in luoghi pubblici, 9 sono casi sporadici. Dei 26, 4 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio, 5 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 sono rientri dall’estero (uno dalla Moldova, uno dalla Romania e uno dalla Spagna), 1 da altre regioni (Toscana). Nel Circondario Imolese, su 12 nuovi positivi, 8 sono riconducibili a focolai famigliari noti e 4 sono casi sporadici.

In provincia di Piacenza, sono 16 i nuovi positivi: 8 riferiti a rientri dall’estero (5 dalla Romania, 1 dall’Albania, 1 dall’Egitto e 1 dal Marocco), 2 a seguito di controlli si cittadini stranieri richiedenti asilo, 1 per contatto di focolaio preesistente, 3 per tamponi in accesso al pronto soccorso, 1 per sintomatologia, 1 per screening sul luogo di lavoro. In provincia di Reggio Emilia su 14 nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare, 5 sono sporadici, 6 riconducibili a focolai familiari, 2 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio e 1 di rientro dall’estero (Moldavia). Nel modenese, su 10 nuovi positivi, 1 è di rientro dall’estero (India), 7 sono contatti di casi noti, 2 i casi sporadici