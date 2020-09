Sant’Agata sul Santerno: inaugurati nuovi giochi e arredi per l’asilo nido

Giovedì 24 settembre alle 17 all’asilo nido comunale “Il Girasole” di Sant’Agata sul Santerno si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi giochi e arredi acquistati grazie alla donazione di 1100 euro da parte della famiglia di Elvira Tampieri, dipendente del Comune scomparsa improvvisamente il 13 aprile 2019.

Erano presenti, insieme a Flavio e Sara Cristoferi e Magda Tampieri (rispettivamente marito, figlia e sorella di Elvira), il sindaco Enea Emiliani, la vicesindaca Lilia Borghi, i dipendenti del Comune di Sant’Agata sul Santerno, la presidente della cooperativa Zerocento Arianna Marchi, la referente per l’infanzia Linda Errani e le educatrici dell’asilo nido.

“Esprimo profonda gratitudine a Flavio e a tutta la sua famiglia per questa significativa donazione – ha dichiarato il primo cittadino -. Questi giochi e arredi al servizio dei bambini arricchiscono il nostro bellissimo asilo nido, un luogo molto caro a Elvira e simbolo di speranza per il futuro di ognuno di noi. Il vuoto che Elvira ha lasciato è incolmabile, ma restano in chi ha avuto il piacere di conoscerla l’esempio di una brava persona e di una brava professionista e il ricordo del suo bellissimo sorriso”.