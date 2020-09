Episodio di bullismo a Ravenna: ragazzino picchiato all’uscita da scuola

Lo riporta un articolo de Il Resto del Carlino in edicola oggi, sabato 26 settembre, a firma di Sara Servadei: mercoledì scorso un 16enne che frequenta un istituto superiore di Ravenna, preso di mira da un gruppetto di bulli, è stato picchiato all’uscita da scuola con pugni al volto e alla schiena. Il ragazzino è stato in seguito accompagnato al Pronto Soccorso cittadino dalla madre: per fortuna le lesioni non sono gravi. Dalle prime ricostruzioni, pare che non ci fossero stati episodi simili in precedenza, e che il 16enne non conosca il motivo di tale gesto nei suoi confronti. La famiglia ha sporto denuncia per l’aggressione.