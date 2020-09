La coppia di Cake Star Damiano Carrara e Katia Follesa in giro per Ravenna

Passeggiando per Ravenna di sabato può capitare di imbattersi in una “strana coppia”: lui è un giovane e avvenente pasticciere, lei una comica, insieme danno vita al programma di RealTime “Cake Star – Pasticcerie in Sfida”. Carrara e Follesa girano l’Italia per fare scoprire al pubblico le migliori pasticcerie del Belpaese. Perciò c’è curiosità su quale o quali pasticcerie abbiano visitato a Ravenna. C’è chi giura di averli visti alla Veneziana di Via Salara e da Ferrari in Via Gordini. Un lettore ci informa che la pasticceria Dante di Via Port’Aurea era chiusa per riprese tv.