La città di Aalen dona a Cervia fiori e sagome ispirati ad Ironman per la Rotonda 1° Maggio

Anche Aalen, città tedesca gemellata con Cervia dal 2011, non ha potuto allestire l’area della centralissima Rotonda 1 maggio, ma grazie anche al contributo in fiori che gli amici tedeschi in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi Städtepartnerschaftsverein Aalen e.V., hanno donato alla città, il Servizio Verde del Comune di Cervia ha potuto rinnovare l’allestimento dedicato ad uno degli eventi sportivi più importanti per il nostro territorio IRONMAN Italy Emilia-Romagna, che era in programma prima dell’annullamento.

Le sagome dei tre atleti, che rappresentano le discipline del triathlon moderno, sono ambientate in un parterre fiorito, in cui i colori tenui, varianti dal rosa al blu, creati da gruppi di Sunpatiens, Alisso e Bacopa, si alternano alle grandi macchie fiorite di Gazanie.

Il Sindaco Massimo Medri e la Delegata al verde Patrizia Petrucci hanno dichiarato: “Un grande gesto di solidarietà e di vicinanza che merita tutta la nostra gratitudine e che dimostra i profondi rapporti di amicizia e collaborazione avviati con la nostra città gemellata e coltivati negli anni grazie anche alla manifestazione “Cervia Città Giardino”.