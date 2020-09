La Giunta regionale in visita ai territori: martedì 13 ottobre approda a Ravenna

Riprende il viaggio nei territori della Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini. Dopo le prime tappe nelle province di Rimini, Piacenza e Parma, le aree più colpite dall’emergenza Coronavirus, venerdì 25 settembre sarà la volta di quella di Modena.

Sanità, lavoro, imprese, ma anche il punto sulla ricostruzione post sisma e sulle opportunità per i territori appenninici: questi alcuni dei temi al centro dei numerosi incontri con sindaci e amministratori, forze economiche e sociali,in una fase in cui,superati i mesi più drammatici dell’emergenza Covid, è urgente ripartire in sicurezza con una nuova fase di sviluppo e di crescita, innovativa e di qualità.

Il tour del governo regionale continuerà nei prossimi giorni con gli appuntamenti nelle province di Bologna lunedì 28 settembre, Forlì-Cesena il 5 ottobre, Ferrara il 7, Ravenna il 13, Reggio Emilia il 19. Le ultime due tappe in programma saranno ancora a Modena il 26 ottobre e a Bologna il 9 novembre.