Redazione diffusa: ciclista investivo a Ravenna in via Cavina quest’oggi, 27 settembre

Un lettore ci informa che questa mattina, intono alle 8.00/8.30, a Ravenna un ciclista è stato investito da un’auto in via Cavina, all’altezza del Fagiolo. La persona (non si conosce nè l’età nè il genere) è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Le operazioni necessarie per permettere agli operatori di intervenire in sicurezza hanno comportato un rallentamento del traffico e di conseguenza lunghe code di auto.