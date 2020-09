A Ravenna 7 nuovi positivi, 5 nella stessa famiglia. 303 i casi ancora attivi, di cui 17 sono ricoverati

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 29 SETTEMBRE 2020 – Oggi in Regione si registrano 97 positivi in più rispetto a ieri (erano 85 il giorno precedente), di cui 42 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati circa 10.600. Complessivamente i casi di positività registrati dall’inizio della pandemia in Regione sono 35.210.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (21), Modena (14) e Reggio Emilia (12).

A Bologna e provincia sono 21 i nuovi positivi: 3 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 ha effettuato il tampone al rientro dall’estero (Marocco), 1 da un’altra regione (Sardegna), 16 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi, 14 dei quali nell’ambito di focolai già noti.

In provincia di Modena, su 14 nuovi positivi, 1 è stato individuato al rientro dall’estero (Marocco), 1 al ritorno da un’altra regione (Sardegna), 2 sono contatti di casi noti, 2 sono stati individuati tramite gli screening sulle categorie professionali a rischio, 1 è stato diagnosticato grazie allo screening pre-ricovero, 1 è risultato positivo allo screening prima di partire per il Marocco, 6 sono classificati come casi sporadici.

In provincia di Reggio Emilia, su 12 nuovi casi positivi, 10 sono stati individuati all’interno di focolai già noti, di cui 7 in ambito familiare, 2 sono stati classificati come sporadici.

I DECESSI – Due nuovi decessi, a Bologna e a Parma.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.710 (+ 25 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – Il numero delle persone in terapia intensiva è in diminuzione: 14 (- 1) mentre i ricoverati nei reparti Covid crescono: 204 (+ 3).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.492 (+ 23 rispetto a ieri).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.016 (+ 70 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

6.860 a Bologna e Imola (+ 21 / 17 sintomatici)

a Bologna e Imola (+ 21 / 17 sintomatici) 5.795 a Reggio Emilia (+ 12 / 5 sintomatici)

a Reggio Emilia (+ 12 / 5 sintomatici) 5.039 a Piacenza (+ 5 / 3 sintomatici)

a Piacenza (+ 5 / 3 sintomatici) 4.904 a Modena (+ 14 / 9 sintomatici)

a Modena (+ 14 / 9 sintomatici) 4.297 a Parma (+ 9 / 3 sintomatici)

a Parma (+ 9 / 3 sintomatici) 2.583 a Rimini (+ 7 / 5 sintomatico)

a Rimini (+ 7 / 5 sintomatico) 1.799 a Ravenna (+ 7 / 4 sintomatici)

1.449 a Ferrara (+ 7 / nessun sintomatico)

a Ferrara (+ 7 / nessun sintomatico) 1.361 a Forlì (+ 6 / 3 sintomatici)

a Forlì (+ 6 / 3 sintomatici) 1.123 a Cesena (+ 9 / 6 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata del 29 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 7 casi: 3 asintomatici e 4 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare, 3 maschi e 4 femmine. 5 casi emersi come contatti di casi già noti (5 fanno riferimento ad un unico nucleo familiare); 2 casi legati a rientro dall’estero (Romania e Francia). non risultano comunicati decessi, bensì 34 guarigioni complete e 3 guarigioni cliniche per le quali saranno effettuati tamponi di negativizzazione. Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che fino a le persone completamente guarite ammontavano a 1.350 (137 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) sono 303 (89 in meno rispetto al 21 settembre); di questi pazienti 17 sono ricoverati e 286 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 188 asintomatici e 98 con sintomi compatibili con tale regime. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.799, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

77 residenti fuori provincia Ravenna

751 a Ravenna

314 Faenza

145 Cervia

127 Lugo

74 Russi

62 Bagnacavallo

45 Castel Bolognese

39 Alfonsine

34 Cotignola

27 Fusignano

22 Massa Lombarda

20 Brisighella

18 Solarolo

15 Sant’Agata sul Santerno

14 Riolo Terme

11 Conselice

2 Casola Valsenio

2 Bagnara

Alcune tabelle regionali aggiornate al 28 settembre