Faenza: disturba, dà in escandescenza e cerca di aggredire gli agenti. Polizia arresta un 20enne

La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato G. R. M. – cittadino romeno 20enne – per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ieri mattina 28 settembre un equipaggio delle volanti del Commissariato faentino è intervenuta presso un bar del centro storico, su richiesta di una dipendente, perché un giovane arrecava disturbo agli altri avventori. Sul posto gli agenti identificavano il giovane – il 20enne cittadino romeno – visibilmente alterato dopo aver bevuto. A nulla valevano i tentativi degli agenti di ricondurre alla calma il giovane che, più volte, cercava di arrivare allo scontro fisico con i poliziotti, cercando di colpirli con calci. Riusciti ad immobilizzare il giovane, i poliziotti lo hanno condotto negli uffici del Commissariato di Faenza dove lo hanno dichiarato in arresto. Il 20enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.