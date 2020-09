Motociclista cade sulla Casolana: è grave

Intorno alle 17.14 di oggi pomeriggio, sulla Via Casolana Riolese, dalle parti di Casola Valsenio, un motociclista è caduto per cause ancora al vaglio: nella caduta l’uomo è rimasto gravemente ferito, ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elimedica giunta da Ravenna. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso.