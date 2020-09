Ravenna. Mercoledì 30 settembre apre il sottopassaggio fra piazzale Farini e la Darsena

Mercoledì 30 settembre sarà aperto il sottopassaggio ciclo-pedonale che avvicina il centro storico di Ravenna e la Darsena di Città.

L’opera, prolungamento del sottopassaggio di collegamento fra le banchine di arrivo e partenza dei treni, è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e rientra fra gli interventi migliorativi dell’accessibilità ferroviaria del Porto di Ravenna previsti nel Protocollo Attuativo sottoscritto da Regione Emilia Romagna, RFI, Autorità Portuale di Ravenna e Comune di Ravenna.

All’inaugurazione, in Via Darsena in corrispondenza del nuovo ingresso al sottopasso, sono previsti gli interventi di Vincenzo Cefaliello – Direttore Territoriale Produzione Bologna di RFI, Michele Roccia – Direttore Lavori RFI, Giorgio Cozzolino – Dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Saranno presenti il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio, Regione Emilia Romagna.