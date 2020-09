Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, a San Bernardino di Lugo è avvenuto un terribile incidente stradale: un 59enne in sella a una moto di grossa cilindrata, che viaggiava su via Bastia Nuova in direzione Lavezzola, all’incrocio con via Stradone si è scontrato contro una Volvo. Nel violento impatto, ad avere la peggio è stato il centauro in sella alla moto: nonostante l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elimedica, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e i Carabinieri per gestire la viabilità.

