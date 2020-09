Faenza. Cantiere al Liceo Torricelli-Ballardini, studenti scendono in strada per protesta pacifica

Gli studenti degli indirizzi Artistico e Scienze umane del Liceo Torriccelli Ballardini di Faenza sono scesi in strada (precisamente dinanzi all’istituto in Corso Baccarini 17) per manifestare il forte disagio patito sin dall’inizio dell’anno scolastico causa cantiere attivo per ristrutturare l’istituto. Le polveri e i rumori prodotti dai lavori nei cantieri aperti svolti in orario scolastico rendono le norme igienico-sanitarie molto precarie per gli studenti, arrivati al culmine della sopportazione. Non solo manifestazione pacifica ma anche uno sciopero, previsto per mercoledì 30 ottobre 2020.