La stazione ferroviaria di Ravenna e la Darsena non sono più divise dai binari. È stato aperto mercoledì mattina, 30 settembre, il sottopassaggio che collega il centro storico di Ravenna (piazzale Farini ) con la testata del Candiano e la Darsena di città. Il prolungamento del sottopassaggio ferroviario (lungo circa 40 metri), si caratterizza per essere anche un piccolo “museo sotterraneo”. Alcuni reperti archeologici del periodo tardo-antico, scoperti duranti i lavori, sono stati musealizzati e allestiti in loco, adeguando il progetto iniziale.

I lavori per la realizzazione del prolungamento del sottopassaggio ferroviario ciclopedonale (non ancora completati del tutto) rientrano fra le azioni di miglioramento dell’accessibilità ferroviaria del Porto di Ravenna, previsti nel protocollo sottoscritto nel 2015 da Regione Emilia Romagna, Rete Ferroviaria Italiana, Autorità Portuale e Comune di Ravenna. L’investimento di RFI è stato di 2,8 milioni di Euro.

Durante l’inaugurazione, sono intervenuti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, Vincenzo Cefaliello, Direttore Territoriale Produzione Bologna di RFI, Giorgio Cozzolino – Dirigente della Soprintendenza di Ravenna e l’Assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini.

Nel commentare l’inaugurazione del sottopassaggio ferroviario, il Sindaco de Pascale ha anticipato un’altra importante novità, che sarà presentata nel prossimi giorni: “un concorso di idee per la progettazione della nuova stazione di Ravenna, una stazione ponte, che dovrà passare sopra i binari e non sotterranea come, in passato, era stato ipotizzato”.