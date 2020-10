Castel Bolognese: manca il tempo pieno a scuola, i genitori scendono in piazza

I genitori di tutte le classi del plesso Ginnasi di Castel Bolognese segnalano la situazione di grande disagio che le famiglie stanno affrontando non essendo ancora stato attivato ad oggi l’orario del tempo pieno, per la terza settimana consecutiva dalla riapertura, né sembra sia in vista una soluzione per la prossima settimana.

“Le famiglie che scelgono il tempo pieno lo fanno perché per orari di lavoro e situazione familiare non possono contare su appoggi, come una rete parentale – spiegano le famiglie in protesta -. In questo momento ai genitori, molti dei quali hanno lavorato anche in situazione di pieno lockdown con la paura e i rischi legati alla situazione, viene negato un diritto ed è per noi difficile comprendere come mai a 7 mesi dalla chiusura si sia arrivati a questa situazione così impreparati”.

“Le famiglie sono esasperate – proseguono -, non è con la parola comprensione che ci chiedono DS e insegnanti in questo momento che possiamo coprire i turni non lavorati, i permessi non retribuiti, i cambi turno, il costo delle babysitter. Ci guardiamo attorno e vediamo che tutte le scuole dei comuni limitrofi hanno attivato o attivano il tempo pieno entro la settimana in corso e ci chiediamo perché a Castel Bolognese non sia possibile. Sottolineiamo che tutte le scuole dell’IC Bassi non sono ancora a orario completo e questo si traduce in una carenza didattica per gli alunni che già sono entrati a scuola con una situazione di carenze da recuperare per i mesi di DAD e lezioni ridotte durante il lockdown. Abbiamo l’impressione che questi 7 mesi siano stati di letargo da parte della istituzione scolastica, se sono le famiglie e gli studenti a dover fare le spese di questi ritardi e inefficienze e chiediamo una risposta”.

Queste le motivazioni che hanno portato le famiglie dei bambini frequentanti l’istituto comprensivo Bassi ad organizzare per venerdì 2 ottobre, all’esterno della scuola Ginnasi, alle 8.30 e alle 12 la manifestazione “Sveglia, scuola!”: “aspettiamo tutti i genitori e chi vuole sostenere la causa con sveglie, cuscini, coperte e pigiama: è ora di svegliarsi”.