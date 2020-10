Lugo. Venerdì 2 ottobre modifiche a viabilità in via Risorgimento. Strada chiusa tra vicolo Rainieri e via Vespignani

Venerdì 2 ottobre dalle 8 alle 13 in via Risorgimento, a Lugo, ci saranno alcune modifiche alla viabilità per consentire dei lavori edili per i quali è necessario lo smontaggio di una gru tramite l’accesso di una piattaforma.

In questa mattinata via Risorgimento sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra vicolo Rainieri e via Vespignani, eccetto i residenti che possono accedere fino al civico 102. Inoltre, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in via Risorgimento sul lato sinistro dal civico 100/1 all’intersezione con via Acquacalda e sul lato destro dal civico 139 fino all’intersezione con via Acquacalda. Il divieto di sosta dal civico 100/1 al civico 104, sul lato sinistro, viene mantenuto, per tutto il giorno, fino al 2 marzo 2021 per la presenza di un’impalcatura fissa per lavori edili.

I veicoli circolanti in via Risorgimento nell’unica direzione di marcia consentita dovranno svoltare a destra in vicolo Rainieri o a sinistra in via Giaccari.

L’ingresso della piattaforma in via Risorgimento avverrà in retromarcia accedendo da via Acquacalda e la stessa, al termine delle operazioni di scarico gru, uscirà da via Risorgimento e imboccherà via Acquacalda transitando contromano nell’ultimo tratto di via Risorgimento. Per questa operazione saranno presenti sul posto dei movieri, che regoleranno la circolazione nel momento di ingresso e di uscita della piattaforma da via Risorgimento.