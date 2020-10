Giovedì 1° ottobre caratterizzato da nuvolosità variabile, sia nella prima parte della giornata che nel pomeriggio. Dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso. Sono queste le previsioni di arpae.it per la giornata di oggi.

Le temperature massime pomeridiane saranno comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 27 (pianura) e 44 km/h (rilievi).

Il mare sarà calmo al mattino, dal pomeriggio poco mosso.