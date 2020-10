Addio a Renzo Guardigli, poeta e scrittore della storia di Ravenna. Mingozzi: “La nostra memoria, vera passione civica”

E’ deceduto, all’età di 91 anni, Renzo Guardigli, poeta e scrittore della storia di Ravenna, divulgatore eccellente, fondatore della Compagnia del Buon Umore, amico di don Francesco Fuschini e impegnato a Porto Fuori a difesa dei valori della terra di Romagna.

A Renzo Guardigli, le cui esequie si terranno sabato 3 ottobre alle 9,30 alla camera mortuaria dell’Ospedale Civile, Giannantonio Mingozzi ha voluto dedicare un breve ricordo: “Ho accompagnato in tante occasioni Renzo Guardigli alla presentazione dei suoi libri, straordinarie testimonianze di storia vissuta, memorie tramandate sul filo di più generazioni, una ricerca di fonti autentiche e di ricordi destinati altrimenti a scomparire nel tempo. Non solo la storia di Porto Fuori “e al sù radis” ma un insieme di riferimenti popolari di sacrifici e di successi, dal periodo bellico alla ricostruzione fino ai giorni nostri, storie di tutta Ravenna e della Romagna intera, da raccontare ai giovani e nelle scuole, con le qualità di un grande divulgatore quale era Renzo”.

“Il suo impegno è stato un continuo migliorare quella vera etica civica che gli apparteneva, un esempio non di vanità ma di coraggio, consapevole che a volte le idee provocano anche conflitti – prosegue Mingozzi – . Come la sua battaglia per non cambiare nome a via Stradone oppure quella per intitolare a Don Fuschini la piazza di Porto Fuori, che ho condiviso, anche nella sconfitta. Documentare e conservare è stato sempre il motto di Guardigli, e oggi dobbiamo continuare la sua opera affinchè tutti capiscano e possano apprezzare la storia vera di una Ravenna d’altri tempi”.