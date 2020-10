Assessore Fagnani sulla Piscina comunale di Ravenna: fra un mese l’impianto di ventilazione, poi una riduzione tariffaria

L’incontro fra l’Assessore Roberto Fagnani, i tecnici comunali, il gestore e le società sportive che era in programma questa mattina 2 ottobre presso la piscina comunale di Ravenna è stato positivo. Lo dice al telefono l’Assessore stesso, che ha assicurato che – a spese del Comune – sarà installato entro i primi giorni di novembre il tanto desiderato impianto di ventilazione che consentirà agli agonisti di potere tornare a usare gli spogliatoi e le docce e quindi a fruire della piscina in maniera “regolare” ovviando alle difficoltà del momento. Difficoltà emerse nei giorni scorsi per le proteste di alcune società sportive e dei genitori degli atleti, che lamentavano il disagio dei ragazzi per doversi cambiare sugli spalti e per non avere a disposizione nemmeno i phon per asciugarsi i capelli.

“Comprendo i disagi di società sportive e famiglie, ma il Covid purtroppo è una realtà e tutti dobbiamo fare i conti con la nuova situazione. Anche le famiglie dei ragazzi, alle quali piacerebbe far svolgere ai loro figli attività sportiva in acqua come fosse un anno come tutti gli altri. Anche a me piacerebbe fosse così. Purtroppo sappiamo che questo è un anno eccezionale, per tutti gli sport, per chiunque e ovunque. – dice Fagnani – Dobbiamo collaborare e darci una mano, fare tutti qualche sacrificio altrimenti non si riesce a fare sport, cosa che nessuno vuole. Nell’incontro di oggi ho fatto presente alle società e al gestore che entro i primi giorni del prossimo mese il Comune installerà l’impianto di ventilazione che consentità di superare la fase di disagio attuale. Dopo sarà possibile per i ragazzi tornare a usare spogliatoi e docce, naturalmente sempre nel rispetto delle regole del distanziamento e quindi senza fare assembramenti. Bisogna pazientare un altro mese e dopo almeno questo problema sarà risolto. Questa mattina le società hanno capito e hanno dato la loro disponibilità a collaborare. Le ringrazio, anche perché so che hanno sul collo la pressione delle famiglie.”

“Voglio aggiungere – conclude Fagnani – che c’è un accordo di massima con il gestore e le società anche per una riduzione di tariffa del 30%, per andare incontro alle società che stanno vivendo un periodo di grossa difficoltà. È un intervento che andremo a perfezionare a breve: l’impegno da parte mia c’è.”