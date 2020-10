Prosegue a Lugo la mostra diffusa dedicata a Fabio Taglioni. Vetrine del centro allestite a tema

Sabato 3 e domenica 4 ottobre continua nella Rocca di Lugo la mostra “Fabio Taglioni il lughese creatore di miti”, dedicata all’ingegnere progettista delle più importanti Ducati del dopoguerra, nel centenario della sua nascita, avvenuta nel 1920 nella frazione di Santa Maria in Fabriago.

Nel suo secondo weekend di apertura l’esposizione si conferma una “mostra diffusa”, coinvolgendo anche il centro cittadino e le sue attività. In questi giorni i commercianti del centro allestiranno infatti le loro vetrine a tema per partecipare pienamente alle celebrazioni, anticipando un modo di allestire la città che si vorrebbe mantenere anche per il prossimo periodo natalizio.

Nella mostra allestita in Rocca, che occupa le Pescherie, la Torre del Soccorso e la Sala Baracca, vengono esposte le pietre miliari della produzione di Taglioni per la strada e le corse, oltre ad alcune supersportive di oggi, filmati d’epoca, fotografie e cimeli.

Il 3 e 4 ottobre la mostra, organizzata con la collaborazione dell’associazione Una Passione in Moto, sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’esposizione riaprirà poi con un allestimento nuovo e più ampio sabato 17 e domenica 18 ottobre, in concomitanza con il secondo weekend del Lugo Vintage Festival. Nel pomeriggio del 17 ottobre le celebrazioni per Taglioni vedranno anche un incontro tra i club Ducati dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ente Tutela Pomponi Romagnoli e Moto Europa concessionario Ducati.