Addio a Luigi Pernisa ex Presidente della Confesercenti di Lugo

Dirigenti e dipendenti della Confesercenti di Lugo e di Ravenna hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita di Luigi Pernisa. Socio Fondatore dell’Associazione, Pernisa ha ricoperto il ruolo di Presidente della Confesercenti di Lugo negli anni ottanta. La passione per la politica d’Impresa e la profonda dedizione alla vita dell’Associazione hanno contraddistinto l’operato di Pernisa. Autorevolezza, tenacia e lungimiranza sono le qualità che lo hanno caratterizzato prima come Imprenditore, poi come Presidente della Confesercenti e infine nell’attività di volontariato per la sua comunità.

“Vivo nel ricordo di tutti il suo carattere appassionato, deciso e schietto”, è l’ultimo saluto dell’associazione.