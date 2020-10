Ravenna. All’Almagià Dem presenta il suo ultimo volume ABC/Dem

Sabato 3 ottobre alle ore 18:00 all’Almagià ultimo appuntamento con Subsidenze street art festival 2020: l’artista DEM presenterà il suo ultimo libro ABC/DEM.

La ricerca di DEM è stata sempre costellata di creature oniriche e surreali, personaggi sciamanici e situazioni arcane, che invitano l’osservatore a entrare in contatto con un mondo costantemente sospeso tra reale e immaginario. A ripercorrerne per la prima volta l’intera poetica è oggi un nuovo volume, uscito per la casa editrice Zooo Print&Press: la prima antologia che getta luce sull’universo creativo dell’artista lodigiano.

Il volume si presenta come un affascinante salto all’interno del linguaggio multiforme dell’artista: dai murales realizzati nelle scorribande notturne al fianco di amici e “colleghi di bomboletta” come Blu ed Ericailcane, ai disegni in bianco e nero, ricchi di figure cosmiche e simboli ancestrali; dalle sculture organiche, metafora di un equilibro improbabile tra uomo e natura, alle minuziose ceramiche di recente produzione, in omaggio alla Dea Madre.

Dialogherà con DEM l’Assessore alla Cultura di Cotignola Federico Settembrini e verranno inoltre proiettati due cortometraggi: Liber Pater (6’) e Panta rei (22’) realizzati con il regista Seth Morley. Ingresso gratuito.