Ravenna, imposta di soggiorno non versata per 421 mila euro: 52 indagati

Come riporta Il Resto del Carlino – cronaca di Ravenna – oggi in edicola, ci sarebbero 52 albergatori di Ravenna (titolari di hotel, bed and breakfast, pensioni e campeggi) indagati a piede libero perché non avrebbero versato nei tempi dovuti l’imposta di soggiorno nelle casse del Comune di Ravenna. I mancati pagamenti risalirebbero agli anni che vanno dal 2015 al 2018. Si tratta complessivamente di un mancato introito nei tempi dovuti (e quindi un danno) per il Comune di Ravenna – che è il destinatario dell’imposta sul soggiorno dei turisti – per circa 421 mila euro. Una cifra non di poco conto, se si considera che annualmente il Comune incassa circa 2 milioni di euro tramite questa imposta, che temporaneamente viene riscossa dai gestori delle strutture alberghiere, i quali poi la devono versare appunto all’Amministrazione pubblica entro la scadenza stabilita. Alcuni imprenditori avrebbero già fatto un piano di rateizzazione dei pagamenti pregressi, ma in ogni caso ci sarebbe il danno per l’erario e la Procura potrebbe portare a processo chi ha procurato tale danno (il Comune a sua volta potrebbe in teoria costituirsi parte civile). Resta il fatto che con il recente decreto Rilancio del Governo, l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno non è più perseguibile penalmente ma il fatto è derubricato a illecito amministrativo. Gli accertamenti a carico degli indagati sono stati effettuati da Ravenna Entrate e dalla Polizia locale, coordinati dalla Procura della Repubblica.