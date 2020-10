A Ravenna i positivi risalgono: 12, con 6 sintomatici. Registrate anche 56 guarigioni complete

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 5 OTTOBRE 2020 – Oggi in Regione con 5.000 tamponi si registrano 167 casi positivi in più rispetto a ieri (quando erano 179 sul giorno precedente con oltre 7 mila tamponi), di cui 84 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è di 40 anni.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Piacenza (43), Modena (25), Bologna (23) e Parma (22), Reggio Emilia (14), Ravenna (12), Forlì (10) e Rimini (10).

In provincia di Piacenza, sono 43 i nuovi positivi. Nel dettaglio, 18 casi (6 sintomatici) sono stati individuati da attività di contact tracing. Gli altri, 1 per screening di controllo effettuato in una Casa residenza per anziani, 1 per screening prima di recarsi all’estero,1 per accesso in Pronto soccorso e 5 screening in reparti ospedalieri. Ancora:8 per rientro dall’estero,4 per sintomatologia e5 per sorveglianza nei luoghi di lavoro.

Nel modenese, su 25 nuovi positivi, 4 sono rientri dall’estero (2 Tunisia, 2 Turchia), 10 sono contatti di casi noti, tra cui diversi focolai famigliari, 3 sono stati individuati tramite gli screening sulle categorie professionali e in ambito scolastico, 3 sono risultati positivi al tampone pre-ricovero e 5 sono classificati come sporadici.

A Bologna ci sono 22 nuovi casi di cui 14 sintomatici (5 sporadici e 9 da focolai noti), 1 test pre-ricovero, 2 da contact tracing e 5 in seguito a test per categorie professionali a rischio. Dei 22, 4 i casi importati da altre regioni (2 Toscana, 1 Lombardia 1 dalle Marche).

Nel forlivese si segnalano 10 casi, di cui 5 sintomatici. Tre casi sono risultati positivi dopo il tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomi, uno di rientro dalla Russia, due a seguito di tampone da screening. Tre sono risultati positivi da screening lavorativo e uno per tampone effettuato privatamente.

In provincia di Ravenna i nuovi casi positivi sono 12, 6 asintomatici e 6 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare. Di questi, 10 sono riconducibili a focolai familiari, due casi sono importati da altra regione e uno dall’estero (Ucraina).

A Parma e provincia sono 22 i nuovi positivi: 7 rilevati in quanto pazienti sintomatici (di cui 5 appartenenti allo stesso focolaio), 7 nell’ambito di attività di contact tracing, 5 rientri dall’estero (3 dal Marocco, 1 dalla Tunisia e 1 dalla Corea del Sud), 2 sono stati rilevati con test di screening pre-ricovero e 1 rilevato nell’ambito di attività di screening per categorie professionali. In provincia di Reggio Emilia, dei 14 nuovi positivi, 8 sono riconducibili a focolai familiari, 5 sono sporadici, 1 rientro dall’estero (Polonia). Dei nuovi casi, 13 persone sono in isolamento domiciliare,1 ricoverata in terapia non intensiva.

Nella provincia di Rimini sono 10 i nuovi casi di positività: 3 asintomatici e 7 con sintomi, 9 in isolamento domiciliare ed 1 ricoverato. Nel dettaglio: 1 caso accertato per screening ospedaliero a seguito del ricovero per altra patologia, 2 per sintomi da Covid, 7 per contatto con caso già accertato nell’ambito famigliare.

I DECESSI – Si registra purtroppo un decesso a Modena.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.046 (+ 92 rispetto a ieri).

LE PERSONE RICOVERATE – Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva (11), mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 213 (+ 1).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.822 (+ 91).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.556 (+74 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

7.061 a Bologna e Imola (+ 23 / 14 sintomatici)

a Bologna e Imola (+ 23 / 14 sintomatici) 5.887 a Reggio Emilia (+ 14 / 12 sintomatici)

a Reggio Emilia (+ 14 / 12 sintomatici) 5.171 a Piacenza (+ 43 / 14 sintomatici)

a Piacenza (+ 43 / 14 sintomatici) 5.023 a Modena (+ 25 / 10 sintomatici)

a Modena (+ 25 / 10 sintomatici) 4.368 a Parma (+ 22 / 12 sintomatici)

a Parma (+ 22 / 12 sintomatici) 2.670 a Rimini (+ 10 /7 sintomatici)

a Rimini (+ 10 /7 sintomatici) 1.838 a Ravenna (+ 12 / 6 sintomatici)

1.469 a Ferrara (=)

a Ferrara (=) 1.443 a Forlì (+ 10 / 4 sintomatici)

a Forlì (+ 10 / 4 sintomatici) 1.159 a Cesena (+ 8 / 4 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata del 5 ottobre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 12 casi: 6 maschi e 6 femmine; 6 asintomatici e 6 con sintomi, ma tutti in regime di isolamento domiciliare; 1 fa riferimento a rientro dall’estero (Ucraina); 2 per sintomi; 9 per contatto con caso certo – principalmente famigliari, di cui 2 residenti fuori provincia. non risultano comunicati decessi bensì 56 guarigioni complete e una guarigione clinica per la quale saranno effettuati tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.838, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: