Lutto nel mondo del ciclismo ravennate: è morto Franco Giusti, il ricordo dell’ACSI

All’età di quasi 89 anni, è morto Franco Giusti, nome più che celebre nell’ambito dello sport e del ciclismo locale. I funerali si svolgeranno mercoledì 7 ottobre alle 10.30.

Con lui se ne va un pezzo di storia della bicicletta a Ravenna e l’ACSI, società nella quale ha svolto per molti anni ruoli dirigenziali, occupandosi della gestione del ciclismo amatoriale, lo ricorda con le seguenti toccanti parole, che riportiamo integralmente.

Abbiamo fatto un pezzo di strada assieme, in gruppo. Tu sei sempre stato una bella lenza! Specie in volata, furbo come una volpe e scaltro come un serpente ti vedevano all’ ultimo metro. Spietato e preciso con il dorsale sulla schiena, signore d’altri tempi fuori dai campi di gara, una persona educata che pareva uscita da una pagina del Pascoli. Ci siamo conosciuti pur correndo in categorie diverse, tu dirigente e pezzo di storia del ciclismo di Ravenna, io semplice appassionato. Lavorare con te per Udace e poi Acsi è stato un piacere, nonostante le amarezze per alcune scelte politiche verso le Associazioni come la nostra. Alla fine per pura passione e senso del dovere hai portato perfino la sede a casa tua.