Ravenna, il mondo dello sport e dell’associazionismo piange la morte di Franco Giusti

Dopo una lunga malattia, si è spento ieri domenica 4 ottobre Franco Giusti, che ha dedicato la sua vita al ciclismo, prima come atleta poi come allenatore. Franco Giusti era nato a Ravenna nel 1931 e il prossimo 30 dicembre avrebbe compiuto 89 anni. Come ciclista dilettante vinse 9 gare, come amatore 21. Per quasi vent’anni è stato presidente dell’Udace, il gruppo provinciale degli amatori del ciclismo. Faceva parte del Gruppo ciclistico Acli Santo Stefano. Ed ecco allora il ricordo di Walter Raspa.

“Con profondo dolore oggi abbiamo appreso della scomparsa di Franco Giusti nostro socio del Circolo Acli S. Stefano. Franco da pochi anni si era appassionato al nostro gruppo ciclistico dove assieme all’amico Sandro Amati partecipava ai nostri raduni-pellegrinaggi ed ai nostri incontri, riviveva la sua giovinezza in bicicletta dove da ragazzino, pedalava sulle strade della Romagna. Franco Giusti nasce a Ravenna nel 1931, e già da allievo, nel 1948, si iscrive al Pedale Ravennate, dimostra subito le sue alte qualità di velocista e predilige le corse veloci, nella sua carriera si aggiudica una trentina di gare e innumerevoli piazzamenti fra i primi cinque. – scrive Raspa in una nota – Franco in una sua intervista dichiarò: a me piacevano i sacrifici e non mi pesava la fatica, ma purtroppo soffrivo le corse lunghe, quelle dai cento chilometri in su. Siccome andavo forte, mi consigliarono di prendere qualcosa che mi “aiutasse”, ma io non andai oltre alle vitamine. Non riuscii così a compiere il salto di qualità e fui escluso dalla lista regionale dei ciclisti più forti. A 22 anni chiusi la carriera all’As Godo.”