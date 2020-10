Governo vara nuovo Dpcm che impone stretta contro il diffondersi del Covid: obbligo di mascherina all’aperto

Di fronte all’impennata di contagi da Covid – che allarma soprattutto in alcune regioni – il Governo ha deciso di correre ai ripari, su indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che dall’inizio della pandemia affianca l’azione dell’esecutivo. Il Governo approverà tra oggi e domani un nuovo decreto per prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, fissando i criteri per il rinnovo del Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Mascherine all’aperto – In tutta Italia si potrà uscire soltanto con la mascherina. Le restrizioni già previste in alcune Regioni si estendono a tutto il Paese. Fanno eccezione i casi in cui le persone sono da sole, altrimenti la mascherina non potrà essere evitata. Se si va in auto, si gira sullo scooter o in bici, si sta in un posto dove non c’è pericolo di incontrare altre persone, si potrà evitare di indossarla. Ma per il resto, niente deroghe, va indossata sempre. Proprio come accade nei luoghi chiusi o quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Il testo dovrebbe ricalcare quello dell’ordinanza firmata il 16 agosto scorso dal Ministro della Salute Roberto Speranza con l’obbligo «di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari)».

Regole per evitare gli assembramenti – Il divieto di assembramento rimarrà in vigore e diventerà ancora più stringente. Con particolare attenzione alle ore serali e ai fine settimana. È un riferimento molto chiaro alla movida, a cui si vuole porre un freno per evitare il propagarsi dei contagi.

Multe e controlli – Saranno potenziati i controlli e scatteranno multe per tutti coloro che non rispettano le regole, proprio come accadeva nei mesi più duri del lockdown. Saranno soprattutto le Polizie locali a dover effettuare questo tipo di verifica, ma non si esclude che anche i soldati ora schierati nell’operazione «Strade sicure» debbano occuparsi di vigilare sul rispetto delle regole da parte dei cittadini. Pesanti le sanzioni: da 550 a 3.000 euro per chi non indossa la mascherina o la porta sotto il mento, multe e possibilità di chiusura per i locali che non faranno rispettare i divieti.

Le feste private – Anche in questo caso il provvedimento di riferimento è quello del 16 agosto quando si era deciso di «sospendere all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico». Il limite indicativo per le feste dopo le cerimonie è quello di 200 persone che dovranno comunque osservare tutte le precauzioni già previste per il resto della vita quotidiana.

Bar e ristoranti – Almeno per ora il governo non fisserà gli orari di chiusura anticipati per bar e ristoranti. Seguirà comunque l’andamento dei contagi e intanto lascerà alle Regioni il compito di decidere, come del resto ha già fatto in Campania il governatore Vincenzo De Luca imponendo la serrata alle 23.