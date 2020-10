Ravenna e il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno: il caso destinato ad allargarsi

La vicenda dell’imposta di soggiorno non versata nelle casse del Comune di Ravenna si allarga e sembra destinata a sollevare un grosso polverone, che non sarà facile poi diradare per capire cosa sta effettivamente accadendo. Dapprima c’è stata la notizia rivelata dal quotidiano Il Resto del Carlino e rilanciata dall’Ansa dell’indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Ravenna nei confronti di 52 imprenditori per imposte non pagate – o non pagate in tempo utile – negli anni che vanno dal 2013 al 2018, per un importo complessivo di 421 mila euro. In questo ambito c’è stato anche un primo provvedimento: la Procura ha chiesto infatti il rinvio a giudizio di Maurizio Bucci, noto albergatore ravennate ed ex consigliere comunale di opposizione, per l’ipotesi di peculato continuato in relazione al mancato versamento di quote legate all’imposta di soggiorno di due strutture ricettive di cui Bucci è gestore (Mosaico e Oceanomare) negli anni 2015, 2016, 2017. L’udienza preliminare sarebbe stata fissata per dicembre.

A quanto pare si tratta del primo caso – o solo di quello più famoso – che arriva davanti al Giudice dell’udienza preliminare tra gli albergatori ravennati indagati in relazione al mancato o ritardato pagamento dell’imposta di soggiorno. Ma Maurizio Bucci non è l’unico imprenditore finito appunto nel mirino di Ravenna Entrate e poi della Procura della Repubblica. Fra i casi più eclatanti di mancato versamento dell’imposta nei tempi dovuti ricordiamo anche quello del Grand Hotel Mattei della famiglia Musca ma in amministrazione giudiziaria, che nel 2016 risulta non avere pagato oltre 93 mila euro di imposta dei 112 mila riscossi. C’è poi il caso dell’Hotel Koko che fra il 2013 e il 2017 non risulta avere mai pagato nemmeno un euro del totale incassato pari a circa 83 mila. Altre strutture coinvolte sono il Class Hotel per 20 mila euro nel 2013, il Romea per oltre 35 mila euro fra 2014 e 2015, l’Hotel Mediterraneo per 37 mila euro. E così via. Per quanto riguarda Bucci, per i tre anni considerati, tra il 2015 e il 2017, non avrebbe versato a Ravenna Entrate oltre 80 mila euro: l’albergatore li sta rateizzando e avrebbe già versato più di 50 mila euro (così come stanno facendo altri soggetti coinvolti nell’inchiesta). Va ricordato che la posizione dell’imprenditore è probabilmente più delicata rispetto ad altri, perché negli stessi anni Bucci era un pubblico ufficiale in quanto consigliere comunale, e nel 2016 si presentò candidato Sindaco per la Pigna, fu eletto e poi si dimise nel maggio del 2017.

Secondo le verifiche e le successive denunce di Ravenna Entrate presentate alla Polizia locale e alla Procura, appunto, alla fine del primo quinquennio di applicazione dell’imposta di soggiorno (entrata in vigore nel 2013) le imposte di soggiorno evase ammontavano a più di 421 mila euro. Ma sempre Il Resto del Carlino oggi in edicola parla addirittura di 837 mila euro se si prende in considerazione l’intero periodo che va dal 2013 al 2019, con una cifra molto pesante nel 2019: l’imposta non pagata dalle strutture ricettive ammonterebbe a ben 325 mila euro in questo caso.

La contestazione penale per il mancato pagamento nasce dal fatto che un albergatore che raccolga imposte per conto dell’Erario è giuridicamente inquadrato come incaricato di pubblico servizio. Infatti, l’imposta di soggiorno passa attraverso le mani dell’albergatore di turno ma poi deve automaticamente essere versata nei tempi dovuti alla pubblica amministrazione, cioè al Comune di Ravenna, in questo caso attraverso Ravenna Entrate. Tuttavia il recente decreto Rilancio del Governo Conte ha stabilito, tra le altre cose, che all’omesso versamento debba corrispondere solo una sanzione amministrativa. Insomma, l’illecito non è più perseguito penalmente ma solo in sede amministrativa.

Ricordiamo che il Comune di Ravenna raccoglie con l’imposta di soggiorno circa 2 milioni di euro all’anno, che negli ultimi anni sono arrivati anche a 2,2 milioni di euro con la crescita delle presenze turistiche, come conferma l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini. Quest’anno, a causa del Covid e della contrazione del turismo, per esempio, l’imposta di soggiorno certamente non supererà il milione e mezzo. L’imposta che suscitò molte polemiche quando fu introdotta, fu istituita con la finalità di finanziare investimenti legati alla promozione e all’attività turistica. L’intenzione non era certamente quella di far sì che l’imposta diventasse una sorta di improprio “fondo cassa” nella disponibilità degli albergatori, al di là delle difficoltà contingenti che un singolo imprenditore può attraversare. È il caso dichiarato, sempre oggi su Il Resto del Carlino, dal noto albergatore ravennate Filippo Donati, anche lui finito nella lista nera per un ritardato versamento di circa tremila euro qualche anno fa. Dichiara Donati: “Avrei dovuto pagare ad aprile poi si verificò un grave lutto in famiglia : morì mio padre. E non appena mi ripresi, mi occupai anche di quella questione… Fui io ad andare ad autodenunciarmi. E poi pagai tutto. Mora compresa.”

Come ci conferma Andrea Giacomini Comandante della Polizia locale, incaricata da Ravenna Entrate delle verifiche del caso, quelle entrate appartengono in tutto e per tutto alla pubblica amministrazione, sono soldi pubblici, che transitano nelle mani degli albergatori, come sostituto d’imposta. “Noi abbiamo condotto le nostre verifiche – dichiara Giacomini – sulla base delle richieste di Ravenna Entrate in riferimento a una cinquantina di imprese. Non solo Bucci, quindi. Verifiche per tutto il primo quinquennio, dall’introduzione dell’imposta di soggiorno. A questa ricognizione sulle situazioni di morosità seguì la denuncia. Confermo comunque che sono già state aperte molte posizioni per sanare i mancati pagamenti da parte dei vari soggetti.”

“Se uno non versa o ritarda nei versamenti crea un danno alla pubblica amministrazione. Che cosa succede per esempio se un albergatore fallisce e non versa quei soldi?” si chiede retoricamente Giacomini. Quindi, al di là della depenalizzazione, resta la gravità del danno per il mancato versamento, secondo il Comandante. Fra l’altro, nel mirino di Ravenna Entrate risulterebbero anche strutture ricettive che non hanno dichiarato nemmeno di esserlo e quindi non hanno mai pagato alcuna imposta di soggiorno.

In consiglio comunale e sulla stampa la questione dell’imposta di soggiorno non versata nelle casse comunali fu sollevata un paio di anni fa proprio dalla Pigna, la Lista civica di cui è Presidente lo stesso Maurizio Bucci. Un autogol abbastanza incomprensibile, visti gli sviluppi. La Pigna aveva messo ripetutamente nel mirino il lassismo del Comune di Ravenna e di Ravenna Entrate perché non procedendo con le doverose azioni di recupero avrebbero messo a repentaglio il credito tributario. Veronica Verlicchi della Pigna annunciò nel 2018 di avere depositato alla Guardia di Finanza e alla Procura regionale della Corte dei Conti due esposti redatti sulla base dei dati emersi dalla documentazione ottenuta con apposita richiesta al Comune, affermando che le azioni di recupero del credito da parte di Ravenna Entrate erano partite solamente a giugno 2018, dopo le insistenti richieste della stessa Pigna. Ora, per ironia della sorte, quando Ravenna Entrate si è mossa il primo chiamato a subirne le conseguenze risulta essere proprio il Presidente della Lista Civica Maurizio Bucci.

Getta acqua sul fuoco l’Assessore Giacomo Costantini, secondo il quale la situazione è costantemente monitorata da Ravenna Entrate e dal Comune di Ravenna, a cui non sfugge la situazione di morosità di alcuni albergatori, Comune che si è poi attivato appunto attraverso Ravenna Entrate e la Polizia locale per riscuotere quanto dovuto.