La Prefettura di Ravenna informa che a Casal Borsetti, nei pressi del Poligono Militare di Foce Reno, sono in corso da ieri sera le operazioni di ricerca di una persona dispersa, in attuazione del Piano di Ricerca della Prefettura stessa. Le ricerche sono dirette dalla Prefettura e il coordinamento tecnico sul luogo è svolto a cura dei Vigili del Fuoco di Ravenna, impegnati dalla serata di ieri, utilizzando unità cinofile, sistemi a pilotaggio remoto, elicotteri e Nuclei sommozzatori provenienti da tutta la Regione, con il Posto di Comando Avanzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le indagini di polizia sono effettuate dalla Compagnia Carabinieri di Ravenna, cui è pervenuta la denuncia di scomparsa da altro territorio della Regione. Nella ricerca è impegnato in mare anche il personale della Capitaneria di Porto e per le operazioni a terra c’è l’attiva partecipazione dei volontari di protezione civile, anche con unità cinofile, e dei vigili del Fuoco. Al momento, le ricerche non hanno dato esito. La Prefettura non ha fornito ulteriori informazioni.