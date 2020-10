Il primo messaggio di allerta, è arrivato sul telefono del signor Ivano, alle 02.16: “Sportello cassa forte aperto”. Subito dopo, il secondo: “Lettore banconote estratto”. E’ così che, nel cuore della notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre, il signor Poggioli, ha capito che il distributore Q8, che gestisce lungo la Statale Adriatica tra Ravenna e Classe, era stato preso d’assalto da una banda di malviventi.

La colonnina del bancomat del Self Service è stata sradicata con una pala meccanica, rubata a Classe, poche ore prima. “Sono passati per i campi poi giunti qua, hanno sradicato la colonnina, con una benna l’hanno spaccata, e preso tutti i contanti dal sacco. L’azione è stata molto rapida e poi sono fuggiti con una vettura che li attendeva nel parcheggio” – racconta il signor Ivano -. Quando sono arrivato io, c’era già la Polizia di Stato e intorno alle 5 è arrivata la Scientifica”.

“Qui ora è un casino. I danni ammontano almeno a 60-70 mila euro. Mentre, così ad occhio, il bottino sarà circa di 5 mila euro – spiega -. Un danno simile avvenne anche nel 2014 e negli ultimi 6 anni ho avuto altre due rapine. Due anni fa la rapina finì a botte, presi a badilate il rapinatore. Meno male che a maggio 2021, me ne vado in pensione o almeno spero. Qui, ogni mattina, non sai mai quello che trovi, o se torni a casa la sera”.

“Il piazzale era piano di camion – racconta -. Ce ne erano 9 parcheggiati. Uno dei camionisti ha sentito delle grida: “sbrigati, sbrigati”, ma non ha visto nulla. Ora spero che dalle immagini registrate dalla video sorveglianza si possa vedere qualcosa di utile alle indagini” conclude.