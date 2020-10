Bagnacavallo, sul Fosso Vecchio chiesto un incontro con la Regione Emilia-Romagna

Lunedì 5 ottobre si è tenuta presso la Sala del Consiglio di Bagnacavallo una riunione allargata dei capigruppo sul tema del canale di irrigazione Fosso Vecchio, alla quale sono intervenuti rappresentanti del Consorzio di bonifica, di Arpae e delle associazioni di categoria. Nel corso dell’incontro, organizzato per analizzare e approfondire i molteplici episodi in cui le acque presentavano anomalie come schiuma o intorbidimento, con danni delle colture irrigate, il sindaco Eleonora Proni ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione concreta, impegnandosi a coinvolgere tutti i soggetti interessati. Si è infine deciso di richiedere un incontro con la Regione Emilia-Romagna.