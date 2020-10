Come diventare produttore cinematografico: un seminario tecnico organizzato da CNA Ravenna

Giovedì 8 ottobre, dalle ore 15 alle ore 19, presso la CNA di Ravenna in Viale Randi 90, si terrà il seminario tecnico “Come diventare produttore cinematografico”, con Ivan Olgiati, produttore di Articolture srl. Il seminario affronterà i temi dell’avvio di un’impresa in questo settore, delle figure professionali necessarie, degli aspetti fiscali e legali e molto altro. Verranno introdotti anche strumenti pratici per la produzione. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Iscrizione online al link bit.ly/CNARavenna_ProduttoreCinematografico

Per informazioni: Nevio Salimbeni Responsabile Aggregato Servizi CNA Ravenna 0544 298641 – nsalimbeni@ra.cna.it