Dal 22 al 30 settembre si è svolto a Ravenna Subsidenze, il festival di Street Art organizzato dall’Associazione Culturale Indastria, giunto alla sua VI edizione. L’evento ha come l’obiettivo quello di “far rinascere” alcune zone periferiche della città e in particolare del Quartiere Darsena. Quest’anno, grazie anche al gemellaggio con il Comune di Mantova, il progetto era denominato “Virgilio e Dante 4.0, nuove storie antichi a maestri”.

Grandi murales di artisti nazionali e internazionali hanno preso forma sulle pareti di Via Gulli 249, dove gli anni scorsi Ericailcane e Bastardilla avevano dipinto l’ingresso di quella che è destinata a diventare la “Cittadella della street art”. Cinque le nuove pareti dipinte dagli artisti Zed1, Millo, Biancoshock, Luogo Comune con l’installazione temporanea dell’artista LABADANzky.

Foto 3 di 3





Dante e Virgilio sono protagonisti dei due grandi murales di Millo: a sinistra Dante con un giocattolo di Devilman, manga ideato dal maestro giapponese Gō Nagai; a destra invece Virgilio con tanto di lanterna, per districarsi in una contemporanea Selva Oscura. Nell’opera di Luogo Comune si va invece dall’Inferno al Paradiso, passando per il Purgatorio. L’Inferno di Zed1 è invece un Inferno quotidiano perché “ognuno ha il proprio Inferno da portare” come recita il cartiglio.