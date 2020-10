Fridays for Future torna in piazza in difesa del clima. Il 9 ottobre flash mob in Piazza del Popolo a Ravenna contro il CCS di Eni

Il movimento di Fridays for Future, dopo il Global Day of Climate Action dello scorso 25 settembre, torna in piazza in tutta Italia.

A Ravenna è in programma per venerdì mattina dalle 9.30 alle 11 in Piazza del Popolo, un flash mob, per inscenare ironicamente il progetto di ENI per il confinamento della CO2 all’interno dei giacimenti metaniferi esauriti.

“Stiamo parlando della Carbon Capture and Storage ( CCS), un progetto fallimentare che potrà sopravvivere solo grazie ad ingenti finanziamenti pubblici, ma che non risponde alle impellenti esigenze dell’Emergenza Climatica, ma che anzi ha il solo scopo di prolungare la vita del fossile. Un po’ come nascondere la polvere sotto il tappeto senza risolvere i veri problemi” dichiarano dal movimento.

“L’invito è quindi quello di partecipare portando con sè delle scope, necessarie per la realizzazione del flash mob, oltre ai consueti cartelloni con i propri slogan e proposte” spiegano da Legambiente Ravenna – Circolo Matelda, ricordando che per partecipare sarà necessario indossare la mascherina.