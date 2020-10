In zona Foce Reno proseguono le ricerche del 43enne bolognese scomparso

Proseguono senza sosta le ricerche, in zona Foce Reno, del 43enne bolognese scomparso da casa da alcuni giorni. Sono riprese infatti questa mattina, mercoledì 7 ottobre, le ricerche dell’uomo, di cui non si hanno notizie dal 2 ottobre. L’area battuta è quella a nord di Casalborsetti, in seguito al ritrovamento, in zona, dell’auto dell’uomo.

Le ricerche, dirette dalla Prefettura di Ravenna e coordinate sul luogo dai Vigili del Fuoco di Ravenna, vedono impegnate unità cinofile, sistemi a pilotaggio remoto e nuclei sommozzatori provenienti da tutta la Regione, con il Posto di Comando Avanzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella ricerca è impegnato in mare anche il personale della Capitaneria di Porto ed oggi dovrebbe intervenire anche l’elicottero della Capitaneria di Porto da fuori regione. Per le operazioni a terra, in considerazione della vasta zona da controllare, vedono la partecipazione anche dei volontari di protezione civile, operativi con le unità cinofile.

Le indagini sono affidate alla Compagnia Carabinieri di Ravenna, cui è pervenuta la denuncia di scomparsa dai familiari dell’uomo, e che, dopo il ritrovamento dell’automobile in zona Foce Reno, hanno proceduto al sequestro del mezzo, nel quale potrebbero esservi indizi utili per capire cosa sia capitato al bolognese.